Жители Челябинской области с 21 апреля смогут выбрать парки и скверы для благоустройства в 2026 году

О голосовании за благоустройство
Ежегодное рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» стартует 21 апреля. Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов обеспечить активное участие в нём максимального количества жителей.
— Сейчас продолжается набор добровольцев для проведения голосования, — отметил Алексей Текслер. — В прошлом году, напомню, в области с помощью волонтёров проголосовали 537 тысяч человек. Сейчас поступило 1767 заявок от потенциальных волонтёров. Прошу глав подключиться, предусмотреть для волонтёров поощрения на своём уровне. Ну вы понимаете, что в интересах каждого муниципалитета вовлечь в голосование как можно больше жителей. Это напрямую влияет на принятие решений по программе «Комфортная городская среда».
Ранее секретарь Генсовета Владимир Якушев отметил на ВКС по реализации партпроекта «Городская среда» важность проведения этого рейтингового голосования.
Люди увидели, что именно они решают, что и как делать: выбирают не только какие дворы, площади, парки, скверы и набережные благоустроить в первую очередь, но и какое покрытие использовать при ремонте дорожек, как улучшить освещение, чем оснастить детские и спортивные площадки. То есть люди проявляют активность, реализуя такие проекты до самых мелочей, обсуждают их. А это принципиально важно.
Тем временем во многих городах и населённых пунктах региона благодаря ранней и тёплой весне уже стартовало благоустройство общественных территорий, выбранных во время голосования жителей в прошлом году.
К примеру, о том, что все контракты заключены и подрядчики уже приступили к работам, мэр Челябинска Алексей Лошкин сообщил в минувшую субботу, 5 апреля.
— На всех объектах создаются уютные и комфортные места для отдыха и прогулок, — поделился Алексей Лошкин. — В приоритете — безопасность, для чего предусматриваем хорошее освещение и системы видеонаблюдения. Уделяем внимание доступности объектов для маломобильных граждан и их дополнительному озеленению.
В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Челябинске благоустроят следующие территории:
Калининский район: преображение южной стороны проспекта Победы — от улицы Чичерина до Салавата Юлаева; Курчатовский район: благоустройство центральной части сквера на улице Молодогвардейцев; Ленинский район: продолжение работ на монастырской заимке «Плодушка»; Металлургический район: благоустройство территории на улице 60-летия Октября вблизи школы № 141; Советский район: очередной этап благоустройства улицы Свободы по обеим сторонам на участке от Евтеева до Российской; Тракторозаводский район: продолжение работ по благоустройству набережной Первого озера в районе улицы Эльтонской 2-й; Центральный район: первый этап благоустройства территории с прудом у федерального кардиоцентра.
О наведении порядка в территориях
Акцент во время совещания с главами муниципалитетов и региональным правительством губернатор сделал на наведении порядка в территориях. Глава региона напомнил о важности своевременной ликвидации несанкционированных свалок и заключения контрактов на вывоз мусора, особенно в связи с началом весенних субботников. В числе отстающих муниципалитетов он назвал Варненский, Нагайбакский, Кунашакский и Троицкий районы.
— В декабре 2024 года по итогам «Прямой линии» я давал поручение главам взять под личный контроль вопрос содержания контейнерных площадок, а также своевременный вывоз растительных, строительных отходов, — напомнил Алексей Текслер. — Особенно это актуально сейчас, когда наступил период субботников. Коллеги, не все договоры на своевременный вывоз растительных, строительных отходов заключены. Что непонятно, учитывая, что сейчас у нас начинаются, так сказать, а где-то уже активно идут субботники.
Он поручил своему заместителю Александру Козлову вместе с муниципалитетами отработать вопрос заключения договоров за ближайшие дни. Поскольку там, где нет контрактов, регоператор не будет вывозить мусор после субботников.
О подготовке региона к 9 Мая
Глава области также напомнил, что субботники в этом году важно начинать раньше, тем более позволяет погода. Это крайне актуально в том числе и в части проведения 9 Мая и вообще всех праздничных мероприятий. Ряд его поручений касались подготовки и празднования 80-й годовщины Победы.
— Пора заканчивать приводить в порядок мемориалы, обелиски, скверы, все памятные места. Ещё раз проверить, в каком состоянии находятся захоронения погибших, умерших участников войны. И очень важно, коллеги, обязательное наглядное оформление городов, других населённых пунктов в праздничной тематике, — подчеркнул Алексей Текслер. — Это баннеры, растяжки, брендирование общественного транспорта и многое другое. День Великой Победы — это главный праздник нашей страны, тем более в этом году юбилей, и, конечно, на улицах, во всех наших населённых пунктах должно ощущаться праздничное настроение.
Кстати, в этом году шествие «Бессмертного полка» в Челябинской области вновь пройдёт в очном формате. По разным причинам этого не было в течение нескольких лет. Однако, как заявил губернатор Алексей Текслер, в год юбилея Великой Победы у жителей региона должна быть возможность выйти на улицы с портретами наших героев.