Жители Челябинской области с 21 апреля смогут выбрать парки и скверы для благоустройства в 2026 году

Меньше чем через две недели, 21 апреля, в Челябинской области стартует голосование за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это значит, что жители региона смогут сами выбрать, какие парки, скверы и уголки населённых пунктов преобразят в следующем году. А накануне на совещании с главами муниципалитетов и региональным правительством губернатор Алексей Текслер дал важные поручения об организации голосования, а также о приведении региона в порядок после зимы.