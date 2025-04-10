Как нелегальные мигранты становятся наркокурьерами

Каждое четвертое уголовное преступление мигрантов на территории страны связано с наркобизнесом.
Значительная часть наркотиков распространяется в России нелегальными мигрантами. И если не разорвать эту связь между незаконной миграцией и наркопреступностью, наркотрафик и связанный с ним криминал в стране будут только расти. Об этом заявил бывший сотрудник РУБОП Москвы Михаил в интервью URA.RU. По словам Министра внутренних дел Владимира Колокольцева, каждое четвертое уголовное преступление мигрантов на территории страны связано с наркобизнесом.
За прошедший год в России было зарегистрировано 145 тысяч наркопреступлений, что составляет десятую часть от общего числа криминальных деяний в стране. Полиции удалось раскрыть около 70% наркопреступлений и изъять свыше 25 тонн запрещенных веществ.
Какую роль в контрабанде и распространение запрещенных веществ на самом деле играют нелегальные мигранты? И возможно ли разорвать такую связь, разбирался корреспондент URA.RU.
Распространением наркотиков в России занимаются нелегальные мигрантыФото: Илья Московец © URA.RU.
Наркотрафик из стран средней Азии: схема и роль мигрантов.
Наркотики в огромных объемах попадают в Россию из стран средней Азии, рассказал бывший оперативник Игнатов. По его словам, фуры, тщательно замаскированные под поставки трав, специй, овощей и фруктов, перевозят тонны запрещенных веществ, что осложняет обнаружение груза при помощи служебных собак. Усугубляет ситуацию и тот факт, что эти грузовики проходят только одну таможенную проверку.
«Эти страны остаются ключевыми источниками героина и гашиша для России, а в качестве распространителей наркотиков в основном выступают выходцы из этих государств. Несмотря на усилия властей по борьбе с наркопроизводством, высокий спрос в России стимулирует поставки и сейчас», — подчеркнул Игнатов.
По его словам, в основном, распространением наркотиков в России занимаются нелегальные мигранты, которых привлекают легкие и большие деньги. Он пояснил, что для многих нелегалов главной целью является заработок, и они готовы идти на любые, даже незаконные способы его получения.
Для распространения наркотиков часто используются курьеры служб доставкиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Курьеры служб доставки становятся распространителями наркотиков.
«Для распространения наркотиков часто используются курьеры служб доставки, например, разносящие еду. Курьер, доставляющий пиццу, не привлекает особого внимания, это позволяет ему незаметно раскидать наркотики по подъездам», — сообщил экс-оперативник.
Нелегальные мигранты не только распространяют вещества, но и организуют подпольные лаборатории по производству синтетических наркотиков на территории России, заявил бывший сотрудник РУБОП Михаил Игнатов. По его словам, компоненты для «химии» ввозятся из-за рубежа, а неучтенность и анонимность нелегалов делает их идеальными кандидатами для такой преступной деятельности.
«В отличие от местных жителей, нелегальные мигранты могут легко раствориться в толпе, что существенно осложняет их идентификацию и задержание,» — подчеркнул криминалист. Он отметил, что наркобизнес характеризуется высоким уровнем конспирации, а к распространению запрещенных веществ привлекаются только проверенные люди из ближнего круга, что серьезно затрудняет работу полиции.
Любые попытки ужесточить миграционную политику блокируются в Госдуме влиятельным «мигрантским лобби’Фото: Илья Московец © URA.RU.
Что делать?
В качестве решения проблемы Игнатов предложил ввести систему трудовых виз для мигрантов, которая позволит контролировать их деятельность. Однако, по его мнению, любые попытки ужесточить миграционную политику блокируются в Госдуме влиятельным «мигрантским лобби», тесно связанным с этническими диаспорами.
Экс-оперативник обвиняет диаспоры в коррупции, подкупе чиновников и лоббировании интересов нелегальных мигрантов. «Они представляют собой ОПГ, контролирующие своих соотечественников», — заявил Игнатов. Бывший сотрудник РУБОП призвал «верховную власть» принять решительные меры в отношении этих «лоббистов» и навести порядок в сфере миграционной политики.
«Недовольство растет»: Депутат связал криминал в диаспорах с общественным возмущениемФото: Игорь Пантин © URA.RU.
В Госдуме обеспокоены деятельностью диаспор в России.
Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов также выразил серьезную обеспокоенность ролью и деятельностью диаспор в России в интервью изданию URA.RU. По словам депутата, действия некоторых представителей диаспор вызывают много вопросов и требуют более пристального внимания со стороны властей.
«Я согласен с тем, что роль диаспор вообще вызывает очень много вопросов. Мы видим, как задерживают иностранных граждан, и диаспоры потом всеми силами помогают уйти от ответственности», — заявил Нилов. По его мнению, такое поведение не способствует нормализации межнациональных и межконфессиональных отношений, а наоборот, усугубляет ситуацию в обществе.
Депутат подчеркнул, что резонансные задержания представителей диаспор с крупными суммами денег, наркотиками и по подозрению в других незаконных деяниях, закономерно вызывают общественное недовольство. Он уверен, что эти средства имеют криминальное происхождение, являясь прибылью от торговли наркотиками, организации проституции и других преступных действий.
В связи с этим, Нилов призвал к более внимательному отношению к деятельности диаспор и подчеркнул важность поднятия этих вопросов на встречах с представителями посольств и делегаций из разных стран. «Мы должны с особым вниманием относиться к их деятельности. И на встречах с представителями посольств, с представителями делегаций из разных стран, мы поднимаем регулярно вопросы, связанные с ролью диаспоры и их поведением», — заключил депутат.
Нелегальных мигрантов часто используют в «темную’Фото: Илья Московец © URA.RU.
Нелегальные мигранты — жертвы наркотрафика: «Их часто используют вслепую, не раскрывая истинной сути работы».
Многие нелегальные мигранты, особенно молодые и неопытные, становятся жертвами наркоторговцев, привлеченные высокими заработками и не осознавая последствий. Об этом URA.RU рассказал глава центра помощи мигрантам Вадим Коженов.
По его словам, приезжие часто выбирают незаконную работу, в том числе распространение наркотиков, по незнанию и наивности. «Нелегал приехал в большой город, ничего не понимает. Ему говорят: вот ты можешь работать доставщиком за 80 тысяч, а можешь за 140. И он не чувствует никакого подвоха,» — поясняет Коженов.
При этом, по словам Коженова, нелегальных мигрантов часто используют в «темную», не ставя их в известность о реальной деятельности. «Их часто используют вслепую, не раскрывая истинной сути работы. Молодые люди думают, что развозят еду или напитки, не подозревая, что стали частью наркотрафика, и в итоге оказываются за решеткой», — пояснил Коженов.
Руководитель центра помощи подчеркнул, что незнание закона не освобождает от ответственности. Даже если человек не планировал совершать преступление, суд признает его виновным, и серьезного наказания, скорее всего, не избежать. «В большинстве случаев, жизнь человека оказывается сломанной. Молодой человек получает длительный срок за тяжкое преступление — это трагедия. Поэтому крайне важно говорить об этой проблеме как можно чаще,» — подчеркнул Коженов.
Наркомания сильно «помолодела» и перешла на синтетические наркотикиФото: Илья Московец © URA.RU.
В наркобизнес все чаще вовлекают российских школьников и студентов.
Олег Райко, глава Национального антинаркотического союза, заявил в интервью URA.RU, что данные Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) свидетельствуют о том, что среди осужденных за наркопреступления, в частности за распространение наркотиков через «закладки», становится все больше россиян, включая несовершеннолетних. Райко подчеркнул, что "сегодня в эту деятельность вовлечены обычные студенты и дети.
Он отметил, что наркомания в последнее время сильно «помолодела» и перешла на синтетические наркотики, такие, как мефедрон, доступность которых резко возросла благодаря онлайн-каналам сбыта. Для борьбы с этой проблемой Райко предложил усилить профилактику, вовлекать молодежь в спорт и другие полезные занятия, а также активно работать с семьями и школами.