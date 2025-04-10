Как нелегальные мигранты становятся наркокурьерами

В связи с этим, Нилов призвал к более внимательному отношению к деятельности диаспор и подчеркнул важность поднятия этих вопросов на встречах с представителями посольств и делегаций из разных стран. «Мы должны с особым вниманием относиться к их деятельности. И на встречах с представителями посольств, с представителями делегаций из разных стран, мы поднимаем регулярно вопросы, связанные с ролью диаспоры и их поведением», — заключил депутат.