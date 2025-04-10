Путь к родным — автобус на Радоницу запустят в Хабаровске 29 апреля

В Хабаровске 29 апреля, в Родительский день (Радоницу), будет организован специальный автобусный маршрут до кладбища в районе села Матвеевка. Он будет работать с 10 утра до 19 часов, чтобы все желающие смогли навестить могилы родных и близких.
Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте администрации. Согласно документу, маршрут пройдёт от Малого аэропорта до кладбища, расположенного в пригороде.
Речь идёт о дополнительной транспортной мере, которая должна разгрузить личный транспорт и обеспечить порядок в этот традиционно напряжённый день. Для координации действий и обеспечения безопасности будет задействовано управление МВД по Хабаровску, а также Госавтоинспекция. Особое внимание — охране общественного порядка и регулированию движения.
Традиционно в Родительский день хабаровчане массово посещают кладбища — многие берут выходной, чтобы привести в порядок захоронения, принести цветы, помянуть усопших.
Напомним, Радоница — это особый день в православной традиции, когда верующие поминают умерших. В 2025 году она приходится на вторник, 29 апреля, на девятый день после Пасхи. Пасха в этом году 20 апреля.