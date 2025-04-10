Новосибирцы лишились мест в колумбарии из-за конфликта владельцев крематория

Жители Новосибирска лишаются заранее выкупленных ниш в колумбарии из-за конфликта между муниципальным учреждением и новым собственником здания крематория, пишет «Прецедент».
Компания «ТехноФорум», недавно ставшая владельцем Новосибирского крематория, потребовала от МАУ «Специализированная служба» освободить часть территории. В результате были демонтированы блоки с ячейками для хранения праха, часть из которых уже была выкуплена горожанами.
Один из пострадавших — житель региона Сергей. Его семья приобрела четыре ячейки, две из них оказались уничтожены.
«Мы хотели, чтобы прах всех близких хранился в одном месте. Теперь часть ниш просто убрали. Нам предложили альтернативу, но это уже не то», — рассказал он.
Как сообщила юрист муниципального учреждения Кристина Филипенкова, «ТехноФорум» уже вывез с территории крематория более 200 ниш. Некоторые из них были повреждены. Родственники усопших теперь не могут захоронить прах: ячеек нет, а галерея частично разрушена.
По словам директора «ТехноФорума» Бориса Якушина, демонтаж необходим для установки нового оборудования. Он предложил муниципалитету перенести ниши на Бердское кладбище и выкупить их обратно по себестоимости.
Муниципальное учреждение подало в суд, требуя закрепить право пользования землёй под нишами. Адвокат Дмитрий Шитов также считает, что нужно добиваться возбуждения уголовного дела, называя демонтаж «кощунством» и «моральным насилием над людьми».
Ранее силовики провели обыск в крематории Новосибирска.