Новосибирцы лишились мест в колумбарии из-за конфликта владельцев крематория

Как сообщила юрист муниципального учреждения Кристина Филипенкова, «ТехноФорум» уже вывез с территории крематория более 200 ниш. Некоторые из них были повреждены. Родственники усопших теперь не могут захоронить прах: ячеек нет, а галерея частично разрушена.