В Новосибирске утром в четверг сгорел частный дом в Ленинском районе

В Ленинском районе Новосибирска рано утром в четверг, 10 апреля, произошёл пожар на улице Ачинской. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании частного дома на двух хозяев поступило в 5:18. К прибытию первого расчёта огнём был охвачен дом и надворные постройки, а из-за сильных порывов ветра огонь мог перекинуться на соседние строения.
Хозяева обеих половин дома эвакуировались самостоятельно, их осмотрели медики скорой помощи.
Чтобы локализовать пожар сотрудникам МЧС потребовался час, спустя ещё 45 минут открытое горение на общей площади 240 кв. м было ликвидировано. В результате огонь повредил дом, гараж и баню. Соседние постройки удалось защитить от перехода огня.
По повышенному рангу на инцидент реагировали 23 человека и 6 единиц техники.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что мэрия Новосибирска просит убрать с перекрёстка сгоревший автомобиль.