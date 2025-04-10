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«Белавиа» возобновляет полеты Минск — Махачкала по цене от 430 рублей

«Белавиа» возвращает полетную программу в Дагестан.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» возобновляет полеты из Минска в Махачкалу, сообщила телеграм-канал компании.

Так, в апреле 2024-го «Белавиа» впервые открыла полетную программу из Минска в Махачкалу. Но осенью полеты на время прекратились.

Сейчас в летний сезон «Белавиа» снова будет летать в Дагестан. Прямые рейсы из Минска в Махачкалу вернутся уже с 26 апреля.

Время полета составит 3 часа 20 минут. На момент написания статьи на сайте «Белавиа» были в наличии билеты на прямые рейсы на 29 апреля по цене 431 рубль 69 копеек.

Тем временем синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в Беларуси из-за циклона: «Уже сгущаются тучи, а после дождя ударит мороз».

А в Минтруда сказали, что больше всего пенсионеров работает в промышленности и образовании.