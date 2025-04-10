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Качество питьевой воды в Красноярске приблизилось к идеальному

Специалисты проводят постоянный контроль.

Источник: AP 2024

В 2023 году 85,4% исследованных проб воды из распределительной сети Красноярского края соответствовали гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в прошлом году этот показатель увеличился до 88,4%. При этом в краевом центре доля этих проб составила свыше 98%.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят постоянную работу по обеспечению качественной питьевой водой всех жителей региона. В том числе контролируют работу ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления, а при выявлении нарушений принимаются меры, вплоть до подачи исковых заявлений в суд.