Качество питьевой воды в Красноярске приблизилось к идеальному

В 2023 году 85,4% исследованных проб воды из распределительной сети Красноярского края соответствовали гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что в прошлом году этот показатель увеличился до 88,4%. При этом в краевом центре доля этих проб составила свыше 98%.
Сотрудники Роспотребнадзора проводят постоянную работу по обеспечению качественной питьевой водой всех жителей региона. В том числе контролируют работу ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления, а при выявлении нарушений принимаются меры, вплоть до подачи исковых заявлений в суд.