«Вывозят людей и оружие»: В США раскрыли, как украинский черный рынок разворовывает западную помощь

Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что значительная часть американских военных поставок на Украину попадает в руки операторов черных рынков. США передавали оружие и снаряжение без должного контроля уже с первого года конфликта, подчеркнул он в видеоролике на YouTube.