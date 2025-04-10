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«Вывозят людей и оружие»: В США раскрыли, как украинский черный рынок разворовывает западную помощь

Полковник Дэвис рассказал о сети черного рынка на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что значительная часть американских военных поставок на Украину попадает в руки операторов черных рынков. США передавали оружие и снаряжение без должного контроля уже с первого года конфликта, подчеркнул он в видеоролике на YouTube.

По словам Дэвиса, украинские коррупционные схемы и развитая сеть контрабанды позволяют беспрепятственно вывозить вооружение за границу. Экс-полковник не сомневается, что в стране, где свободно вывозят людей, переправить оружие не составляет проблемы.

«На Украине всегда проблема с коррупцией, там существует целая сеть черного рынка: из страны вывозят людей. Вывезти оружие не составит проблем», — указал он.

Он добавил, что украинские контрабандисты, не имея моральных ограничений, используют любую возможность для заработка. Дэвис убежден, что в этом процессе замешаны киевские чиновники и госслужащие.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще год назад заявляла, что передаваемое Украине западными странами оружие уже наводнило черные рынки, что приведет к катастрофическим последствиям для Европы.