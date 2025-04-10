В Госдуме предложили запретить продажу «автогрязи»

Депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают штрафы за продажу товаров, предназначенных для нарушения закона.
Среди таких товаров могут быть, например, средства для изменения государственных регистрационных знаков транспортных средств, кастеты и отмычки. Законопроект был направлен на отзыв в правительство, и его внесут после получения отзыва кабмина.
За нарушение предлагается наказывать граждан штрафом в размере от 1 000 до 2 000 рублей, должностных лиц — от 2 000 до 3 000 рублей, а юридических лиц — от 10 000 до 30 000 рублей. Кроме того, предполагается возможность конфискации предметов правонарушения.
В пояснительной записке к законопроекту приводится пример товара, который может быть использован для нарушения законодательства — это так называемая «автогрязь», то есть искусственная грязь, которую можно использовать для скрытия государственных регистрационных знаков транспортных средств.
Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский сообщал, что использование специального оборудования для скрытия номерных знаков автомобиля может привести к лишению водительских прав на период от одного до полутора лет.