Иркутская область готова к созданию кластера редкоземельных металлов

Иркутская область обладает значительными запасами природных ресурсов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, здесь сосредоточены месторождения драгоценных металлов, нефти, газа, меди и других полезных ископаемых. Это создает потенциал для формирования в Приангарье кластера редкоземельных металлов.
Кроме того, регион входит в число лидеров по экономическому потенциалу. По итогам 2025 года объем валового регионального продукта достигнет 2,9 триллиона рублей.
— Растет добыча нефти и газового конденсата, производство целлюлозы и картона, лекарственных средств, алюминия. По итогам 2024 года показатель инвестиций в основной капитал составил почти один триллион рублей. Это 10-е место в России и второе место в СФО, — отметил губернатор Игорь Кобзев.
Таких результатов удалось добиться благодаря реализации инвестиционных проектов. Ожидается, что они позволят создать свыше 35 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье устанавливают надбавку к пенсиям за уход за инвалидами.