Иркутская область готова к созданию кластера редкоземельных металлов

— Растет добыча нефти и газового конденсата, производство целлюлозы и картона, лекарственных средств, алюминия. По итогам 2024 года показатель инвестиций в основной капитал составил почти один триллион рублей. Это 10-е место в России и второе место в СФО, — отметил губернатор Игорь Кобзев.