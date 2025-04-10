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Иркутская область готова к созданию кластера редкоземельных металлов

В регионе находятся огромные запасы природных ресурсов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская область обладает значительными запасами природных ресурсов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, здесь сосредоточены месторождения драгоценных металлов, нефти, газа, меди и других полезных ископаемых. Это создает потенциал для формирования в Приангарье кластера редкоземельных металлов.

Кроме того, регион входит в число лидеров по экономическому потенциалу. По итогам 2025 года объем валового регионального продукта достигнет 2,9 триллиона рублей.

— Растет добыча нефти и газового конденсата, производство целлюлозы и картона, лекарственных средств, алюминия. По итогам 2024 года показатель инвестиций в основной капитал составил почти один триллион рублей. Это 10-е место в России и второе место в СФО, — отметил губернатор Игорь Кобзев.

Таких результатов удалось добиться благодаря реализации инвестиционных проектов. Ожидается, что они позволят создать свыше 35 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье устанавливают надбавку к пенсиям за уход за инвалидами.