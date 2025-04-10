«Коммерсант»: Россия рискует потерять 12 млрд рублей из-за особых конфет

«Мы пришли к выводу, что эта продукция является незадекларированной, так как не отражена в налоговых ведомостях», — подчеркнул значимость проблемы заместитель директора ЦЭЭ ВШЭ Артем Концерев. Данные исследования попали в распоряжение «Коммерсант». Согласно подсчетам ЦЭЭ ВШЭ, федеральный бюджет в 2025 году недополучит 12,07 млрд рублей, из которых 7,39 миллиарда составит недоимка по налогу на прибыль, 3,55 миллиарда — по НДС, и 956 миллионов — по таможенным пошлинам.