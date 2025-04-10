Достопримечательности Хабаровского края могут войти в туристические маршруты

По всей стране выбирают яркие и значимые места, которые смогут стать частью туристических маршрутов. Хабаровский край также участвует в голосовании — сразу семь достопримечательностей борются за признание. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Конкурс «От южных морей до полярного края» организован Росмолодежью в рамках федеральной программы «Больше, чем путешествие», которая входит в нацпроект «Молодежь и дети». На сайте местагордости.рф любой желающий может проголосовать за понравившиеся достопримечательности.
От Хабаровского края в номинации «Точки притяжения» представлены Амурские столбы, петроглифы Сикачи-Аляна и Амурский мост. В категории «Пространство развития» — визит-центр «Амурский утес», арт-пространство «Коммуна» и Краевой центр образования. В «Местах добрых дел» участвует АНО «Добро Дело».
«Конкурс — это возможность показать всей стране, что у нас есть чем гордиться. А еще — привлечь гостей и внимание к нашему региону», — сказала заместитель директора АНО «Туристский информационный центр Хабаровского края» Александра Дарлисон.