Омич изготовил смертельное оружие и пошел под суд

29-летнего жителя Омска признали виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия. Суд вынес приговор: 4 года лишения свободы условно. Испытательный срок продлится в течение двух лет. 10 апреля в прокуратуре региона уточнили, что предприимчивого мастера также оштрафовали на 100 тысяч рублей.