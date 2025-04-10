Омич изготовил смертельное оружие и пошел под суд

29-летнего жителя Омска признали виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия. Суд вынес приговор: 4 года лишения свободы условно. Испытательный срок продлится в течение двух лет. 10 апреля в прокуратуре региона уточнили, что предприимчивого мастера также оштрафовали на 100 тысяч рублей.
«Летом 2023 года осужденный, находясь у себя дома, используя приобретенные пистолет для имитации выстрелов (относящийся к категории списанного охолощенного огнестрельного оружия) и ствол с гладким каналом и цилиндрическим патронником, изготовил огнестрельный пистолет с возможностью стрельбы патронами калибра 9 мм (холостыми, газовыми, травматического действия) и твердыми снарядами диаметром 6,5 мм», — рассказали в ведомстве.
Оружие, которое омич хранил по месту проживания, было изъят весной прошлого года. Суд решил уничтожить самодельный пистолет.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местный житель собирал через интернет деньги на покупку БПЛА для террористов.