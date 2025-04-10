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В Ростове-на-Дону 10 апреля ожидается тепло до +7 градусов

Ростовчанам рассказали, какая погода будет в четверг, 10 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам рассказали, какая погода будет под конец рабочей недели. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гисметео.

В четверг, 10 апреля, в первой половине дня ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит всего лишь +3 градуса, поэтому ростовчанам стоит утеплиться. В десять часов утра возможен небольшой дождь. Ближе к обеду в городе воздух прогреется до +7…+8 градусов. Вечером станет немного прохладнее до +4. В ночные часы столбики термометров покажут до +2 градусов.

Ветер в этот день ожидается юго-западый. Его порывы достигнут семи метров в секунду.