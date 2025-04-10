РИА: арестованная по делу о хищении ректор ПсковГУ Наталья Ильина жила в люксе

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, арестованная по делу о хищении бюджетных средств, проживала в роскошном люксовом номере в одном из самых дорогих отелей города. Также в Москве она приобрела две квартиры стоимостью около 40 млн рублей. Ильиной предъявлено обвинение в мошенничестве, и если вина будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.