В России за пять дней заблокировали почти 16 миллионов сим-карт

«Согласно данным созданной Роскомнадзором, в период с 1 по 6 апреля 15,8 миллиона сим-карт было заблокировано либо договоры по ним расторгнуты. Обращаем внимание, что эта цифра включает в себя общую статистику по заблокированным сим-картам, а не только информацию по сим-картам, заблокированным через “Госуслуги”, — передает Роскомнадзор, передает РИА Новости.