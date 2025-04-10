В России появился опасный сорняк из Европы, уничтожающий фундаменты зданий

Опасный сорняк из Европы, найденный учеными, распространяется в южных районах России, заявила научный сотрудник Виноградова.
Ученые обнаружили в России новый вид сорняка из Европы, который способен разрушать фундаменты зданий, об этом сообщил главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Цицина РАН Виноградова. Речь идет о гибридном виде рейнутрии, известный как «Богемская рейнутрия».
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«Изначально… существовали два вида: “Сахалинская рейнутрия” и “Японская рейнутрия”… в ботанических садах Великобритании и Голландии… образовали гибрид “Богемская рейнутрия”… гибрид начал захватывать сначала Европу, а сейчас появился уже и у нас», — заявила Виноградова. Ее слова передает РИА «Новости».
Научный сотрудник добавила, что сорняк уже появился и активно распространяется в южных районах России, например, в Кисловодске. По словам Виноградовой, ученые уже начали принимать меры по борьбе с распространением рейнутрии.
Она отметила значительные сложности в уничтожении данного гибрида по сравнению с другими видами сорняков. По словам эксперта, чтобы избавиться от растения, нужна тяжелая техника. «Борщевик можно выкопать лопатой, а рейнутрию — нет, поэтому нужно будет на каждое растение загонять экскаватор, чтобы его выкопать», — отметила Виноградова.