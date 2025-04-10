В России появился опасный сорняк из Европы, уничтожающий фундаменты зданий

Она отметила значительные сложности в уничтожении данного гибрида по сравнению с другими видами сорняков. По словам эксперта, чтобы избавиться от растения, нужна тяжелая техника. «Борщевик можно выкопать лопатой, а рейнутрию — нет, поэтому нужно будет на каждое растение загонять экскаватор, чтобы его выкопать», — отметила Виноградова.