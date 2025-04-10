В Москве в четверг ожидается небольшой снег

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Небольшой снег ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 3 градусов, на дорогах и тротуарах гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Характер погоды в столице сегодня будет определять атмосферный фронт, связанный с очередным североатлантическим циклоном. Циклон выходит на север европейской части нашей страны, а атмосферный фронт будет приближаться с запада. Погода облачная, пройдет небольшой снег с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах гололедица. Днем в столице плюс 1 — плюс 3, по области 0 — плюс 5 градусов», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.