Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве в четверг ожидается небольшой снег

Синоптик Леус: небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в четверг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Небольшой снег ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 3 градусов, на дорогах и тротуарах гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Характер погоды в столице сегодня будет определять атмосферный фронт, связанный с очередным североатлантическим циклоном. Циклон выходит на север европейской части нашей страны, а атмосферный фронт будет приближаться с запада. Погода облачная, пройдет небольшой снег с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах гололедица. Днем в столице плюс 1 — плюс 3, по области 0 — плюс 5 градусов», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.