В Москве в четверг ожидается небольшой снег

«Характер погоды в столице сегодня будет определять атмосферный фронт, связанный с очередным североатлантическим циклоном. Циклон выходит на север европейской части нашей страны, а атмосферный фронт будет приближаться с запада. Погода облачная, пройдет небольшой снег с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах гололедица. Днем в столице плюс 1 — плюс 3, по области 0 — плюс 5 градусов», — рассказал Леус.