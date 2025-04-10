«Сырое мясо и окровавленный кол»: Новосибирцы пожаловались на жуткие обряды в местном лесу

Жители микрорайона «Стрижи» в Новосибирске уже ни раз делали жуткие находки в местной лесополосе, расположенной рядом с детской больницей. То наткнутся там на разложенные свечи, сырое мясо и вино, то на раскиданные под деревом яйца с печеньем. Иногда местные видят в зеленой зоне сырую печень, тушку бройлера, конфеты и цветы. Горожане предполагают, что все это в лесу появляется не просто так, а кто-то совершает там ритуальные обряды. Об этом написали в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».