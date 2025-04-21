Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Апрель 1945-го. Бои у пригородов Берлина

21 апреля 1945 года в «Вестнике фронтовой информации» вышел репортаж военкора ТАСС Бориса Афанасьева, освещающий бои неподалеку от Берлина. Наступления 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов проходили в рамках Берлинской операции с 16 апреля по 2 мая 1945 года. Итогом наступательной операции советских войск стала сдача столицы берлинским гарнизоном и подписание акта о капитуляции.

Источник: ТАСС

«Немецкое командование начало спешно перегруппировывать свои части и перебрасывать новые войска. С каждым часом сопротивление врага возрастало. Но с неменьшей силой нарастала и сила наших ударов. К утру танковые группы и пехота преодолели многокилометровый лесной массив, лежащий к северо-востоку от Берлина», — пишет Афанасьев.

Выйдя из лесов, танки получили возможность движения по более проходимой местности. Военкор отмечает, что с вышек деревьев уже виднелись в дымке пригороды Берлина.

Источник: ТАСС

Советские войска устремились к проходу близ города Штраусберг. По сообщениям корреспондента, там смыкаются два лесных массива, которые образуют у озера Штраус-Зее небольшой проход. Он подмечает, что другой город в пригороде Берлина — Вернойхен — сразу оказался под обстрелами красноармейцев. Овладев близлежащим городом Мюнхеберг, часть советских подразделений устремилась строго на запад в направлении населенного пункта Херцфельде.

«Круглые сутки идет ожесточенное сражение. Противник, чувствуя близкую гибель, бросает в бой все что может из своих резервов наземных войск и авиации. Наши летчики ведут непрерывные воздушные бои», — пишет военкор. Он добавляет, что за 21 апреля в ходе боев с вермахтом Красная армия заняла города Бернау, Вернойхен, Штраусберг, Альтландсберг, Букков, Мюнхеберг, Херцфельде, Эркнер.