Апрель 1945-го. Бои у пригородов Берлина

«Немецкое командование начало спешно перегруппировывать свои части и перебрасывать новые войска. С каждым часом сопротивление врага возрастало. Но с неменьшей силой нарастала и сила наших ударов. К утру танковые группы и пехота преодолели многокилометровый лесной массив, лежащий к северо-востоку от Берлина», — пишет Афанасьев.
Выйдя из лесов, танки получили возможность движения по более проходимой местности. Военкор отмечает, что с вышек деревьев уже виднелись в дымке пригороды Берлина.
Советские войска устремились к проходу близ города Штраусберг. По сообщениям корреспондента, там смыкаются два лесных массива, которые образуют у озера Штраус-Зее небольшой проход. Он подмечает, что другой город в пригороде Берлина — Вернойхен — сразу оказался под обстрелами красноармейцев. Овладев близлежащим городом Мюнхеберг, часть советских подразделений устремилась строго на запад в направлении населенного пункта Херцфельде.
«Круглые сутки идет ожесточенное сражение. Противник, чувствуя близкую гибель, бросает в бой все что может из своих резервов наземных войск и авиации. Наши летчики ведут непрерывные воздушные бои», — пишет военкор. Он добавляет, что за 21 апреля в ходе боев с вермахтом Красная армия заняла города Бернау, Вернойхен, Штраусберг, Альтландсберг, Букков, Мюнхеберг, Херцфельде, Эркнер.