Апрель 1945-го. Бои у пригородов Берлина

Советские войска устремились к проходу близ города Штраусберг. По сообщениям корреспондента, там смыкаются два лесных массива, которые образуют у озера Штраус-Зее небольшой проход. Он подмечает, что другой город в пригороде Берлина — Вернойхен — сразу оказался под обстрелами красноармейцев. Овладев близлежащим городом Мюнхеберг, часть советских подразделений устремилась строго на запад в направлении населенного пункта Херцфельде.