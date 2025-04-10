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Хоть бы в мороз свет не отключали: Кому в Кишинёве при минусовой температуре придётся сидеть без электричества — публикуем адреса

Где в Кишиневе не будет электроэнергии в четверг, 10 апреля.

В трёх секторах столицы запланированы отключения электричества. Публикуем список адресов.

Буюканы:

  • Букурией, 18 — с 08:50 до 17:00.
  • Прунулуй, 26, 26A — с 09:30 до 17:00.
  • Е. Кока, 24, 26A, 26B, 26D, 26G, 26V, 30A, 30B, 45, 47, 49, 51, 53, 55, И. Крянгэ, 20/2 — с 09:00 до 17:00.

Центр:

  • Пьетрарилор, 3 — с 09:20 до 16:20.

Чеканы:

  • Будешть, 32A, Флорень, 1B, 3−19, 4−20, М. Дрэган, 10, 10/1, 12, Мерень, 16A, 17, 20, пер. Мерень, 1−15, 16−24, 24A, Петродава, 19, В. Вэрзару, 2−20, 20/1, 11, В. Бузеску, 3, 9, 9A, 11, 11A — с 10:00 до 17:30.