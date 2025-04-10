Дорожные службы ускорили уборку улиц на фоне снегопада в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил дорожным службам усилить работу по уборке улиц по всем округам города. Причиной стал прошедший утром снегопад, сообщает ИА IrkutskMedia пресс-служба администрации города Иркутска.
Специалисты МУП «Иркутсавтодор» очищают тротуары на основных улицах Иркутска. Работы осуществляются на улицах: Дорожная, Марата, Свердлова, Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Грязнова, Красноармейская, Лапина, Киевская, Литвинова, Фурье, 8-го Марта, Бабушкина, Сухэ-Батора, Ленина, Чкалова, Сударева, Госпитальная, Фридриха Энгельса, Волжская, Ширямова, Иркутской 30-й Дивизии, 3-го Июля, Аргунова, Академическая, 2-ая Железнодорожная.
Также приводятся в порядок остановки общественного транспорта на Баррикад, Напольной, Рабочего Штаба, Шевцова, Октябрьской Революции, Байкальской, Партизанской, Тимирязева, Лермонтова, Челнокова, Маршала Конева.
«За сутки подобрали мусор на Депутатской, Декабрьских Событий, Красного Восстания, Карла Либкнехта, 4-ой Советской, Чехова, Розы Люксембург, Багратиона, Академика Герасимова. Вывезли мусор на Петрова, Нита Романова, Маяковского, Безбокова, Салацкого, Бочкина», — сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Напомним, снег пошел в Иркутске сегодня, 10 апреля. Небо окутали тучи. Скорость северо-западного ветра составила 5−10 м/с. Температура колеблется от −1 до +1ºС.