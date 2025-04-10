Компенсация за путёвки в лагеря Приморья: кто и сколько может получить

Заявление с банковскими реквизитами; Копия свидетельства о рождении ребёнка либо копия документа, удостоверяющего личность ребёнка, достигшего 14 лет (с предъявлением оригинала); Оригиналы талона путёвки и подтверждающего чека; Копия договора с организацией отдыха; Копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя опекаемого, подопечного или приемного ребенка (с предъявлением оригинала); Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака, перемене имени (в случае если фамилия родителя не совпадает с фамилией, указанной в свидетельстве о рождении ребенка либо в документе, удостоверяющем личность ребенка, достигшего 14 лет); Справка от организации отдыха, подтверждающая факт приобретения путевки в рамках программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха (подтверждающая факт приобретения путевки без участия в данной программе).