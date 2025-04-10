Компенсация за путёвки в лагеря Приморья: кто и сколько может получить

Детские оздоровительные и спортивные лагеря в Приморье готовятся к летнему сезону, а родители уже сейчас могут узнать, как получить компенсацию части стоимости путёвки. В региональном министерстве образования напомнили: если путёвка оплачена самостоятельно, можно вернуть до 50% её стоимости — в зависимости от уровня дохода семьи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Куда подавать документы.
Заявление на компенсацию можно подать через МФЦ или на портале Госуслуг (16+). Сделать это необходимо в течение 30 дней после окончания смены, но не позднее 15 декабря 2025 года.
Кто имеет право на компенсацию и сколько можно вернуть.
До 10 000 рублей — для семей с доходом выше прожиточного минимума; До 20 000 рублей — для малоимущих семей, состоящих на учёте в Центре соцподдержки или получающих ежемесячные выплаты на ребёнка.
Размер компенсации — 50% от стоимости путёвки, но не выше указанных сумм.
Какие документы нужны.
Для получения компенсации родителям (или законным представителям) потребуется подготовить пакет документов:
Заявление с банковскими реквизитами; Копия свидетельства о рождении ребёнка либо копия документа, удостоверяющего личность ребёнка, достигшего 14 лет (с предъявлением оригинала); Оригиналы талона путёвки и подтверждающего чека; Копия договора с организацией отдыха; Копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя опекаемого, подопечного или приемного ребенка (с предъявлением оригинала); Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака, перемене имени (в случае если фамилия родителя не совпадает с фамилией, указанной в свидетельстве о рождении ребенка либо в документе, удостоверяющем личность ребенка, достигшего 14 лет); Справка от организации отдыха, подтверждающая факт приобретения путевки в рамках программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха (подтверждающая факт приобретения путевки без участия в данной программе).