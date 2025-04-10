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Подростка на ВАЗе задержали со стрельбой на юге Красноярского края (видео)

В Каратузском районе Красноярского инспекторы ДПС применили табельное оружие для задержания 17-летнего водителя, пытавшегося скрыться от преследования.

Патрулю поступило сообщение о том, что в селе Качулька передвигается водитель без прав. Через некоторое время машину заметили в Каратузском. Через громкоговоритель полицейские обратились к водителю с требованием об остановке, но он проигнорировал их и продолжил движение, увеличив скорость.

«Госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки, начали преследование. Нарушитель создавал угрозу другим участникам дорожного движения, поэтому было принято решение о применении табельного оружия. Сотрудник произвел два предупредительных выстрела в воздух, а затем — по колесам транспортного средства, в результате чего на 27 км автодороги “Кочергино-Каратузское” его удалось остановить. Водитель был задержан — им оказался ранее судимый за кражу 17-летний житель села Уджей», — рассказали в ГУ МВД.

В отношении нарушителя составили несколько административных материалов: за езду без прав, выезд на встречку и неподчинение полиции. Автомобиль помещен на спецстоянку.

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