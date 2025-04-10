Подростка на ВАЗе задержали со стрельбой на юге Красноярского края (видео)

Патрулю поступило сообщение о том, что в селе Качулька передвигается водитель без прав. Через некоторое время машину заметили в Каратузском. Через громкоговоритель полицейские обратились к водителю с требованием об остановке, но он проигнорировал их и продолжил движение, увеличив скорость.