Хабаровский край подключился к международной системе борьбы с фейками

Международная ассоциация по фактчекингу запустила сайт globalfactchecking.com — это площадка, где работают специалисты из более чем 30 стран. Сайт уже доступен на русском и английском языках. На нем публикуются экспертные мнения, расследования и опровержения ложных данных.

О запуске ресурса 8 апреля рассказала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Для Дальнего Востока, где медиаполе часто подвержено давлению извне, это особенно актуально.