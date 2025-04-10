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Хабаровский край подключился к международной системе борьбы с фейками

Новая система поможет распознавать ложную информацию.

Источник: Комсомольская правда

В регионе открываются новые возможности для борьбы с недостоверной информацией. Теперь жители смогут использовать международный ресурс, чтобы быстро проверять факты и развенчивать фейки. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Международная ассоциация по фактчекингу запустила сайт globalfactchecking.com — это площадка, где работают специалисты из более чем 30 стран. Сайт уже доступен на русском и английском языках. На нем публикуются экспертные мнения, расследования и опровержения ложных данных.
О запуске ресурса 8 апреля рассказала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Для Дальнего Востока, где медиаполе часто подвержено давлению извне, это особенно актуально.