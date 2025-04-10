В Красноярском крае таксистам готовы платить 180 тысяч в месяц

Такие данные приводят аналитики сервиса hh.ru.
За последний год работодатели разместили на сайте более 21,2 тыс. вакансий для таксистов. Это на 58% больше, чем за весь 2023 год. Водители такси в основном требуются в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению, и в сферу ритейла. Наибольший спрос на водителей за последний год зафиксирован в Москве (более 2,7 тыс. вакансий), Московской области (2,6 тыс., или 13% от всего объема по стране) и в Санкт-Петербурге (2,1 тыс., или 10% вакансий). В топ-15 регионов с наибольшим количеством вакансий вошел и Красноярский край (0,6 тыс. вакансий, или 3%).
В целом по стране медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для водителей такси за год выросла на 39%, превысив порог в 148,4 тыс. рублей. Самые большие предлагаемые зарплаты встречаются в вакансиях для таксистов от работодателей из Дагестана и Северной Осетии (по 190 тыс. рублей), Приморского края (187 тыс. рублей), Волгоградской области (184 тыс. рублей), Красноярского края и Тюмени (по 180 тыс. рублей).
Чаще всего в вакансиях для водителей такси предлагается работа по гибкому графику: за последний год такое условие упоминалось более чем в 9 тыс. вакансий. Кроме того, за год работодатели, ищущие таксистов, стали на 122% чаще указывать возможность работы неполный день. Количество вакансий с проектной и частичной занятостью в РФ достигло 12,2 тыс.
При желании водитель такси также может работать вахтовым методом: за год в России было открыто более 1 тыс. таких вакансий. При этом число предложений для таксистов-вахтовиков выросло сразу на 78%. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с вахтовым методом для таксистов достигла отметки в 179 тыс. рублей.
Добавим, что водитель — одна из самых востребованных профессий как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей. В целом по стране на одну вакансию может приходиться до 6,5 активных резюме. Самый острый дефицит в данной профессии в начале 2025 года зафиксирован в Чукотском АО (2,1 резюме на вакансию при норме от 4,0 резюме) и в Мурманской области (3,7 резюме).