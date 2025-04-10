В Красноярском крае таксистам готовы платить 180 тысяч в месяц

За последний год работодатели разместили на сайте более 21,2 тыс. вакансий для таксистов. Это на 58% больше, чем за весь 2023 год. Водители такси в основном требуются в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению, и в сферу ритейла. Наибольший спрос на водителей за последний год зафиксирован в Москве (более 2,7 тыс. вакансий), Московской области (2,6 тыс., или 13% от всего объема по стране) и в Санкт-Петербурге (2,1 тыс., или 10% вакансий). В топ-15 регионов с наибольшим количеством вакансий вошел и Красноярский край (0,6 тыс. вакансий, или 3%).