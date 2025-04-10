Сможет ли актер с такой репутацией вернуться на большие экраны?

Ефремов для нас — часть прежнего мира. Того, где все друг с другом еще общались, где либералы ходили на передачи к Владимиру Соловьеву, а ведущий Первого канала мог одновременно работать на «Эхе Москвы». Нет, я по тому миру не скучаю, потому что в культуре в нем все же диктовали волю экзальтированные либеральные лидеры мнения, которые сильно портили жизнь, в том числе и мне. Ностальгия у меня тут скорее по собственной молодости. Как нынешние пенсионеры тоскуют по СССР, потому что тогда они были молоды и здоровы. Путают горечь утраты собственной юности с тоской по очередям и гнилой картошке.