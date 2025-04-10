Уникальность и современность: в МГУ имени Невельского появилось новое креативное пространство

Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского может теперь похвастаться новым креативным пространством. Недавно на стенах холлов вуза появились яркие романтические граффити, раскрывающие историю Приморского края и отражающие его связь с морем. Кроме того, композиции рассказывают о тесной связи региона с соседними странами и их легендами — на граффити можно увидеть мощного морского дракона, кошку и другие элементы национального колорита Китая.