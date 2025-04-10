Уникальность и современность: в МГУ имени Невельского появилось новое креативное пространство

Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского может теперь похвастаться новым креативным пространством. Недавно на стенах холлов вуза появились яркие романтические граффити, раскрывающие историю Приморского края и отражающие его связь с морем. Кроме того, композиции рассказывают о тесной связи региона с соседними странами и их легендами — на граффити можно увидеть мощного морского дракона, кошку и другие элементы национального колорита Китая.
Такой подарок компания сделала МГУ имени Невельского неспроста — вуз является «альма матер» для руководства компании, поэтому у них сложились не только деловые, но и теплые дружеские отношения. Специалисты компании часто приходят в университет, общаются с его студентами и курсантами, делятся с ними бесценным опытом работы в логистической отрасли.
Фото: ГК «Транзит».
«Для нас это не просто университет, это место, где мы получили свои знания и навыки, которые стали основой нашего профессионального пути. Мы гордимся тем, что можем поддерживать развитие университета и вдохновлять новое поколение специалистов», — отмечают представители компании.
Студенты морского вуза уже успели оценить новое пространство — каждую перемену у граффити собирается большое количество желающих сделать селфи на ярком фоне.
Креативное пространство стало символом связи — между историей и современностью, между бизнесом и образованием, между поколениями специалистов.