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Уникальность и современность: в МГУ имени Невельского появилось новое креативное пространство

Яркий подарок сделала университету логистическая компания «Транзит».

Источник: Комсомольская правда

Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского может теперь похвастаться новым креативным пространством. Недавно на стенах холлов вуза появились яркие романтические граффити, раскрывающие историю Приморского края и отражающие его связь с морем. Кроме того, композиции рассказывают о тесной связи региона с соседними странами и их легендами — на граффити можно увидеть мощного морского дракона, кошку и другие элементы национального колорита Китая.

Такой подарок компания сделала МГУ имени Невельского неспроста — вуз является «альма матер» для руководства компании, поэтому у них сложились не только деловые, но и теплые дружеские отношения. Специалисты компании часто приходят в университет, общаются с его студентами и курсантами, делятся с ними бесценным опытом работы в логистической отрасли.

Фото: ГК «Транзит».

«Для нас это не просто университет, это место, где мы получили свои знания и навыки, которые стали основой нашего профессионального пути. Мы гордимся тем, что можем поддерживать развитие университета и вдохновлять новое поколение специалистов», — отмечают представители компании.

Студенты морского вуза уже успели оценить новое пространство — каждую перемену у граффити собирается большое количество желающих сделать селфи на ярком фоне.

Креативное пространство стало символом связи — между историей и современностью, между бизнесом и образованием, между поколениями специалистов.