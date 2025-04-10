Ишимбайцу дали 10 лет «строгача» за то, что избил и зарезал сожительницу

В Башкирии Ишимбайский городской суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, признанному виновным в избиении до смерти своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Все случилось в минувшем сентябре. Между подсудимым и 38-летней женщиной вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина жестоко избил потерпевшую и ударил ее ножом. Женщину госпитализировали в реанимацию, к сожалению, она скончалась в больнице спустя три месяца.
Мужчина полностью признал свою вину. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему десять лет колонии строгого режима. Дополнительно с него взыскали два миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей.
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