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Ишимбайцу дали 10 лет «строгача» за то, что избил и зарезал сожительницу

В Ишимбае мужчина получил 10 лет колонии за избиение до смерти сожительницы.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Ишимбайский городской суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, признанному виновным в избиении до смерти своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Все случилось в минувшем сентябре. Между подсудимым и 38-летней женщиной вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина жестоко избил потерпевшую и ударил ее ножом. Женщину госпитализировали в реанимацию, к сожалению, она скончалась в больнице спустя три месяца.

Мужчина полностью признал свою вину. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему десять лет колонии строгого режима. Дополнительно с него взыскали два миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей.

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