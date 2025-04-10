Ишимбайцу дали 10 лет «строгача» за то, что избил и зарезал сожительницу

Все случилось в минувшем сентябре. Между подсудимым и 38-летней женщиной вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина жестоко избил потерпевшую и ударил ее ножом. Женщину госпитализировали в реанимацию, к сожалению, она скончалась в больнице спустя три месяца.