Мусор превратится в цветы: Новосибирск меняет вторсырье на семена цветов

В воскресенье, 13 апреля, в Дзержинском районе Новосибирска пройдет экологическая акция «ВторСбор». Жители города смогут сдать пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые и жестяные банки, макулатуру и втулки.
«В обмен на раздельно собранные отходы горожанам подарят семена цветов», — сообщает пресс-служба АО «САХ» г. Новосибирск.
Акция стартует в частном секторе Калининского района у магазина «Настенька», после чего экомобиль компании «САХ» и экоактивистка Анастасия Жаркова посетят семь точек в Дзержинском районе. Мероприятие направлено на популяризацию раздельного сбора отходов и заботу об окружающей среде.