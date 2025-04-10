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Мусор превратится в цветы: Новосибирск меняет вторсырье на семена цветов

Мероприятие направлено на популяризацию раздельного сбора отходов и заботу об окружающей среде.

Источник: Om1 Новосибирск

В воскресенье, 13 апреля, в Дзержинском районе Новосибирска пройдет экологическая акция «ВторСбор». Жители города смогут сдать пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые и жестяные банки, макулатуру и втулки.

«В обмен на раздельно собранные отходы горожанам подарят семена цветов», — сообщает пресс-служба АО «САХ» г. Новосибирск.

Акция стартует в частном секторе Калининского района у магазина «Настенька», после чего экомобиль компании «САХ» и экоактивистка Анастасия Жаркова посетят семь точек в Дзержинском районе. Мероприятие направлено на популяризацию раздельного сбора отходов и заботу об окружающей среде.