Мусор превратится в цветы: Новосибирск меняет вторсырье на семена цветов

Акция стартует в частном секторе Калининского района у магазина «Настенька», после чего экомобиль компании «САХ» и экоактивистка Анастасия Жаркова посетят семь точек в Дзержинском районе. Мероприятие направлено на популяризацию раздельного сбора отходов и заботу об окружающей среде.