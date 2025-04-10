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Генпрокуратура признала американскую НПО нежелательной в России

ГП признала нежелательной в России американскую НПО Hope Harbor Society.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России НПО из США Hope Harbor Society, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, неправительственная организация Hope Harbor Society основана в США в январе 2024 года для объединения сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в России. Ее участники организуют, проводят и координируют протестные антироссийские акции в США и других странах. При этом они демонстрируют флаги украинской террористической организации «Легион Свобода России»* и экстремистской организации «УПА»**.

Кроме того, отмечают в ведомстве, данная организация активно собирает деньги для нужд ВСУ. О Вооруженных силах РФ Hope Harbor Society распространяет ложные сведения, сотрудничает с экстремистскими и нежелательными в РФ организациями.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность американской организации нежелательной», — говорится в сообщении.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Запрещенная в России экстремистская организация.