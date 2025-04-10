Генпрокуратура признала американскую НПО нежелательной в России

По данным Генпрокуратуры, неправительственная организация Hope Harbor Society основана в США в январе 2024 года для объединения сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в России. Ее участники организуют, проводят и координируют протестные антироссийские акции в США и других странах. При этом они демонстрируют флаги украинской террористической организации «Легион Свобода России»* и экстремистской организации «УПА»**.