Волчица Альма отмечает 10-летний юбилей в Ростовском зоопарке

Необычную историю своей питомицы рассказал Александр Липкович, заместитель директора по науке Ростовского заповедника. Информация об этом появилась на официальной странице Зоосада.
Десять лет назад ученый взял маленькую волчицу из логова, где в рамках регулирования численности должны были уничтожить весь помет из семи щенков.
— Я сознательно выбрал самку — взрослый самец неизбежно стал бы конкурировать за лидерство, — объясняет специалист.
Первый год жизни Альма провела в квартире ученого, где подружилась с его семьей и даже играла с внуками. После переезда в заповедник их дружба не прервалась — каждую встречу они проводили по три часа, играя в степи.
С 2018 года волчица живет в Ростовском зоопарке, где обрела пару — темпераментного Буча.
— Он страшно ревнует, когда я прихожу. Рычит, скалится, а Альма тут же бросается его успокаивать, — поделился Александр Липкович.
Сейчас юбилярша находится в отличной форме и продолжает радовать посетителей зоопарка своим жизнерадостным характером.