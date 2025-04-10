Банк России предупреждает омичей о финансовой пирамиде Rainbow Shared Energy

Заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер призвал омичей проявлять осторожность при выборе финансовых компаний и избегать сотрудничества с нелегальными организациями. Проверить легальность работы финансовой организации можно на сайте Банка России. Ранее мы писали, что омич взыскал с газовиков более 575 тысяч за разрушенный дом и смерть родителей.