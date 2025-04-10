Банк России предупреждает омичей о финансовой пирамиде Rainbow Shared Energy

Отделение Омск Банка России предупреждает жителей региона о рисках, связанных с проектом Rainbow Shared Energy (RSE). Деятельность компании по всем признакам подпадает под работу финансовой пирамиды.
Проект обещает высокую доходность от инвестиций в аренду портативных аккумуляторов, однако, по данным Банка России, реальной деятельности компания не ведет и не может гарантировать обещанный доход. Выплаты осуществляются за счет средств новых участников, что характерно для финансовых пирамид.
«RSE не заключает с гражданами какие-либо договоры о привлечении денег. Общение с клиентами ведется через Telegram и страницы в социальных сетях», — предостерегает омичей заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.
Заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер призвал омичей проявлять осторожность при выборе финансовых компаний и избегать сотрудничества с нелегальными организациями. Проверить легальность работы финансовой организации можно на сайте Банка России. Ранее мы писали, что омич взыскал с газовиков более 575 тысяч за разрушенный дом и смерть родителей.