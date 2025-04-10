Скончался продюсер службы новостей ТНВ Радик Фархуллин

В 2013 году его наградили грамотой Республиканского Агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» за вклад в развитие национального телевидения. В 2023 году за большой вклад в развитие отрасли он стал заслуженным работником печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан.