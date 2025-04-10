Скончался продюсер службы новостей ТНВ Радик Фархуллин

Телевизионный путь в карьере Фархуллина начался с июня 2003 года. Тогда его приняли в коллектив первого спутникового телеканала Поволжья «Новый Век» (ТНВ).
В 2005 году по приказу генерального директора телеканала «Новый Век» (ТНВ) Фархуллина назначают главным редактором Дирекции информационных программ на русском языке. В 2012 году он был назначен на должность главного редактора информационных программ нового спутникового телеканала «ТНВ-Планета».
С 2016 года он продюсирует ежедневные новостные выпуски «Новостей Татарстана».
Фархуллин награжден Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета РТ, в 2010 году он стал лауреатом Республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо — Бәллүр каләм» в номинации «Имя в журналистике».
В 2013 году его наградили грамотой Республиканского Агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» за вклад в развитие национального телевидения. В 2023 году за большой вклад в развитие отрасли он стал заслуженным работником печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан.