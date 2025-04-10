Найден способ превращать отработавшие солнечные батареи в материалы для космоса

«Любая самая “зеленая” энергетика является таковой ровно до того момента, как встает вопрос переработки — будь это конструкции ядерного реактора и станции, солнечные панели или гигантские ветряки. Так сложилось, что при внедрении этих технологий никто не думал о том, что через несколько десятилетий остро встанет вопрос утилизации, и когда такие установки были единичными, их механически измельчали — так же, как утилизируют автомобили. Но сейчас объем отходов гигантский, разрезать и захоронить остатки — не выход. А мы предложили технологию, которая позволит не просто утилизировать вышедшие из строя элементы, но и получить прибыль», — рассказал Губин.