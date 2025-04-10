Общегородские субботники пройдут в Хабаровске 26 апреля и 24 мая

Снег в Хабаровске практически полностью растаял, оголив накопившийся мусор и грязь. Работы достаточно, поэтому в городе проходит двухмесячник по его уборке. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», сейчас в краевой столице проводят санитарные пятницы, в которые включаются муниципальные служащие, информируют о ней и жилищные организации.