Общегородские субботники пройдут в Хабаровске 26 апреля и 24 мая

Снег в Хабаровске практически полностью растаял, оголив накопившийся мусор и грязь. Работы достаточно, поэтому в городе проходит двухмесячник по его уборке. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», сейчас в краевой столице проводят санитарные пятницы, в которые включаются муниципальные служащие, информируют о ней и жилищные организации.
Однако присоединиться к наведению порядка могут и остальные жители. Например, к субботникам, которые пройдут 26 апреля и 24 мая. Эти традиционные санитарные мероприятия ежегодно собирают десятки тысяч человек по всему Хабаровскому краю.
В администрации Хабаровска подсчитали, что до конца мая предстоит очистить от мусора 44 бесхозные территории и около 2,5 тысяч дворов, ликвидировать около трех десятков несанкционированных свалок, отремонтировать почти полсотни детских и спортивных площадок.
Помимо уборки территорий планируется высадить деревья — более 560 саженцев. Добавит красок городу цветочная рассада, в мае она займет свое место на клумбах бульваров, Комсомольской площади и площади Славы, на улицах Карла Маркса, Пушкина, Муравьева-Амурского.