В Усть-Куте 10 апреля проведут отлов бродячих собак

Сегодня, 10 апреля, кинологи ООО «Пять звёзд» проведут отлов бездомных собак в Усть-Куте. Отлов будет проводиться в микрорайонах, где зафиксированы случаи нападения бродячих собак или их массового скопления. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Усть-Кутского района.