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В Усть-Куте 10 апреля проведут отлов бродячих собак

Кинологи будут работать в микрорайонах с жалобами на агрессивные стаи безнадзорных животных.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сегодня, 10 апреля, кинологи ООО «Пять звёзд» проведут отлов бездомных собак в Усть-Куте. Отлов будет проводиться в микрорайонах, где зафиксированы случаи нападения бродячих собак или их массового скопления. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Усть-Кутского района.

Администрация Усть-Кута призывает граждан не выпускать домашних животных свободно гулять 10 апреля.

Напомним, ранее прокуратура Осинского района добилась взыскания компенсации морального вреда 17-летней девушке за нападение безнадзорной собаки. Инцидент произошел в январе 2025 года. Осинский районный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, обязав администрацию выплатить школьнице 30 тысяч рублей.