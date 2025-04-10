В Самарской области выясняют причины массовой гибели рыбы в реке Чапаевка

В Самарской области в реке Чапаевка произошла массовая гибели рыбы. Чтобы разобраться с причинами замора, на место выехали специалисты в среду, 9 апреля. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
«По сообщению администрации Чапаевска организован отбор и анализ проб воды в месте замора рыбы в районе поселка Титовка. Пробы отобраны на содержание загрязняющих веществ», — рассказали в пресс-службе.
Так, анализ воды делают на растворенный кислород, нефтепродукты, химическое потребление кислорода, сероводород и сульфиды, азот аммонийный, азот нитритный, водородный показатель (рН), металлы (мышьяк, ртуть).
Пока результаты исследования не известны. О них сообщат позже. Напомним, в Самаре рыба погибла в озере в парке 50-летия Октября. Городские власти назвали это сезонным процессом.