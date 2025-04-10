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Международный выставочный центр откроется в Минске 9 мая

Минский международный выставочный центр начнет работать 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Минске с 9 мая начнет работать Международный выставочный центр, сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, с 9 мая в выставочном центре откроется выставка, посвященная 80-летию Великой Победы. Как рассказали в «БелЭкспо» на данный момент подготовка площадки уже на финишной прямой, с 9 мая экспозиция будет доступна к посещению.

— Уже составляется календарь мероприятий на 2025 и 2026 годы, — прокомментировала начальник отдела международного сотрудничества и специальных проектов «БелЭкспо» Любовь Смирнова.

Например, осенью 2025-го в выставочном центре пройдет крупная промышленная выставка «ИННОПРОМ». А до этого в мае текущего года будет организована бизнес-миссия с крупнейшими российскими организаторами экспозиций.

Мы также писали, что «Белавиа» возобновляет полеты Минск — Махачкала по цене от 430 рублей.

Тем временем в Минтруда сказали, что больше всего пенсионеров работает в промышленности и образовании.