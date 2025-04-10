Международный выставочный центр откроется в Минске 9 мая

В Минске с 9 мая начнет работать Международный выставочный центр, сообщает агентство «Минск-Новости».
Так, с 9 мая в выставочном центре откроется выставка, посвященная 80-летию Великой Победы. Как рассказали в «БелЭкспо» на данный момент подготовка площадки уже на финишной прямой, с 9 мая экспозиция будет доступна к посещению.
— Уже составляется календарь мероприятий на 2025 и 2026 годы, — прокомментировала начальник отдела международного сотрудничества и специальных проектов «БелЭкспо» Любовь Смирнова.
Например, осенью 2025-го в выставочном центре пройдет крупная промышленная выставка «ИННОПРОМ». А до этого в мае текущего года будет организована бизнес-миссия с крупнейшими российскими организаторами экспозиций.
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