В селе Андреевка Омской области объявили карантан

В документе указано, что ограничения установлены на неопределенный срок. Запрещено ввозить на территорию эпизоотического очага, а также вывозить восприимчивых к инфекции животных. Исключение — отправка их на убой. Во время карантина нельзя посещать опасную территорию посторонним лицам. Действует и ряд других ограничений.