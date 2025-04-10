В селе Андреевка Омской области объявили карантан

Очаг редкого смертельно опасного заболевания обнаружили в селе Андреевка Саргатского района. ИНАН — инфекционная анемия лошадей — стала причиной введения в деревне карантина. Приказ об этом, подписанный начальником ГУ ветеринарии Омской области появился 9 апреля на портале правовой информации.
В документе указано, что ограничения установлены на неопределенный срок. Запрещено ввозить на территорию эпизоотического очага, а также вывозить восприимчивых к инфекции животных. Исключение — отправка их на убой. Во время карантина нельзя посещать опасную территорию посторонним лицам. Действует и ряд других ограничений.
Как уточнили в Россельхознадзоре, вирусная болезнь однокопытных животных ИНАН поражает органы кроветворения, вызывает лихорадку, анемию, сбои в работе сердечно-сосудистой системы.
«Основным источником передачи вируса в природе являются кровососущие насекомые. Также заражение может происходить при нарушении правил асептики при выполнении ветеринарных и зоотехнических мероприятий», — говорится в сообщении.
Ранее «КП Омск» рассказала: 8 апреля Россельхознадзор выявил контрафактный картофель, который пытались ввезти в регион из Казахстана.