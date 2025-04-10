На месте промзоны в Екатеринбурге возведут жилые кварталы

Речь идет о площадке, ограниченной улицами Титова, Монтерской и Смоленской. Программу реализуют на площади 6,48 гектара. Застройщику предстоит за 15 лет снести существующие помещения, а после — возвести жилье, рассчитанное на 4,5 тысячи человек.