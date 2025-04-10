На месте промзоны в Екатеринбурге возведут жилые кварталы

Площадку Екатеринбургского мясокомбината передадут инвесторам для строительства жилья. На территории находятся складские помещения и цеха. На их месте построят многоэтажки. Об этом говорится в постановлении администрации города, которое подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
— Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки площадью 64 858 квадратных метров, расположенной в районе улицы Титова, — постановил глава города.
Речь идет о площадке, ограниченной улицами Титова, Монтерской и Смоленской. Программу реализуют на площади 6,48 гектара. Застройщику предстоит за 15 лет снести существующие помещения, а после — возвести жилье, рассчитанное на 4,5 тысячи человек.
Инвестора площадки определят на аукционе по итогам торгов. Помимо жилья, возведут детский сад на 250 мест, отремонтируют участок улицы Монтерской, разобьют сквер и разработают проект нового корпуса школы № 84.