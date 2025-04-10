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Тестовые испытания поезда метро «Москва-2026» могут начаться в 2025 году

Это станет важным этапом, который позволит запустить составы в эксплуатацию с пассажирами в 2026 году.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Тестовые испытания поезда метро «Москва-2026» без пассажиров могут начаться уже в текущем году, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в беседе с РИА Новости.

По его словам, это станет важным этапом, который позволит запустить составы в эксплуатацию с пассажирами в 2026 году. При этом в первую очередь новые вагоны появятся на Замоскворецкой линии столичной подземки.

В 2025-м также начнутся ночные испытания специально дооборудованных поездов «Москва-2020». Они пройдут в рамках подготовки к запуску беспилотного движения на Большой кольцевой линии.

Однако беспилотную технологию будут внедрять не только на БКЛ. Планируется, что умные составы появятся на других линиях.

Вместе с тем в столичной подземке появятся 15 километров бесстыковых рельсов, благодаря которым поездки станут тише и плавнее. К настоящему моменту уже установлено почти 400 километров рельсов такого типа. Они есть на большей части линий.