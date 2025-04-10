Мужчина и подросток пострадали в аварии с двумя авто в Уфе

Вчера днем, 9 апреля, в Уфе на улице Российская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 62-летний водитель Skoda Kodiaq во время разворота столкнулся со встречной Lada Granta. В результате происшествия 47-летний водитель отечественного автомобиля и его 14-летний пассажир получили различные травмы. Обоих доставили в больницу.
— По факту ДТП начато разбирательство, — сообщает дорожная полиция.
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