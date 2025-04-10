В Иркутской области спрос на таксистов вырос на 19% за год

В Иркутской области спрос на таксистов вырос на 19% в 2024 году. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru, автомобилисты в основном требуются в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению, и в сферу ритейла (розничная продажа товаров и услуг — Ред.). В среднем водители могли рассчитывать на зарплату в размере 128,7 тысяч рублей, а это на 22% больше, чем в 2023.