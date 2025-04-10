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В Иркутской области спрос на таксистов вырос на 19% за год

Водителям в среднем готовы платить 128,7 тысячи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области спрос на таксистов вырос на 19% в 2024 году. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru, автомобилисты в основном требуются в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению, и в сферу ритейла (розничная продажа товаров и услуг — Ред.). В среднем водители могли рассчитывать на зарплату в размере 128,7 тысяч рублей, а это на 22% больше, чем в 2023.

— В регионе было открыто 0,3 тыс. вакансий (1%, если смотреть по всей России). На одно место претендуют в среднем 5,9 резюме, что соответствует значениям нормы для рынка труда (4,0−7,9 резюме на вакансию) и говорит об умеренной конкуренции за рабочие места среди кандидатов, — сообщают аналитики.

Отметим, что больше всего таксистам рады в Москве — там работодатели разместили 2,7 тысячи вакансий за год, затем — в Московской области (2,6 тысячи), а после в Санкт-Петербурге (2,1 тысячи).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске появился чат-бот по сбору жалоб на самокатчиков.