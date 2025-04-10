Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области объявили карантин из-за опасного вируса плодовых деревьев

В нескольких районах донского региона ввели карантин из-за опасного вируса плодовых деревьев.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском, Семикаракорском районах и Зернограде введен фитосанитарный режим из-за вспышки вируса шарки (оспы) — опасного заболевания косточковых культур. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

— Вирус поражает сливы, персики, абрикосы и алычу, — предупреждают специалисты. — Заболевшие деревья подлежат немедленному уничтожению, так как шарка не поддается лечению.

Основные признаки заражения — это характерные кольца и полосы на листьях, преждевременное созревание плодов (на 20−30 дней раньше), массовое осыпание урожая.

Вирус распространяется через зараженный посадочный материал, при прививках больных растений и насекомыми-вредителями.

— Настоятельно рекомендуем садоводам приобретать саженцы только с фитосанитарными документами, — подчеркивают в ведомстве.

Хозяйства, где ранее выявляли вирус, находятся на особом контроле.