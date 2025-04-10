Большие очереди из фур и легковушек образовались на границе с Польшей

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Почти 2,5 тысяч большегрузов и 600 легковых автомобилей стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси и соседних стран Европейского союза, следует из данных Государственного погранкомитета.
Самая напряженная ситуация сейчас на границе с Польшей, где в пункте пропуска «Козловичи» в очереди насчитывается 1140 фур. А в ПП «Брест» ожидают 600 легковушек. В этом же пункте пропуска в очередях стоят и 10 пассажирских автобусов.
Большие очереди из фур отмечаются и на границе с Литвой, там в общей сложности находятся 940 машин, из них в пункте пропуска «Каменный Лог» — 520, а в «Бенякони» — 420.
На латвийском направлении также есть сложности с пересечением границы: 410 фур ожидают выезда на территорию Латвии через погранпереход «Григоровщина». Скопления легкового транспорта на границе Беларуси с Литвой и Латвией в настоящее время не фиксируется.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.