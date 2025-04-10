Большие очереди из фур и легковушек образовались на границе с Польшей

Самая напряженная ситуация сейчас на границе с Польшей, где в пункте пропуска «Козловичи» в очереди насчитывается 1140 фур. А в ПП «Брест» ожидают 600 легковушек. В этом же пункте пропуска в очередях стоят и 10 пассажирских автобусов.