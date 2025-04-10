Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Возможны нарушения электроснабжения, есть опасность падения деревьев и обрушений». МЧС предупредило белорусов о порывистом ветре 20 м/с

МЧС вынесло предупреждение из-за ветра 20 м/с в Беларуси на 10 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Министерство по чрезвычайным ситуациям вынесло предупреждение о сильном порывистом ветре в Беларуси в четверг, 10 апреля.

В этот день во многих районах республики прогнозируется усиление ветра северо-западного направления с порывами около 15 — 20 метров в секунду.

Из-за сильного ветра в МЧС напомнили о факторах опасности. Так, из-за сильного ветра 10 апреля в Беларуси нарушения электроснабжения, есть опасность падения деревьев и обрушений, повреждение кровель. На дорогах может снижаться видимость, вырастет риск ДТП, в целом, увеличивается риск травматизма граждан.

В течение суток будет облачная с прояснениями погода. Днем почти по всей стране выпадет кратковременный снег, мокрый снег. Воздух днем прогреется до −1 — +5 градусов.

Накануне синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в Беларуси из-за циклона: «Уже сгущаются тучи, а после дождя ударит мороз».

Мы также писали, что Международный выставочный центр откроется в Минске 9 мая.