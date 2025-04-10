«Возможны нарушения электроснабжения, есть опасность падения деревьев и обрушений». МЧС предупредило белорусов о порывистом ветре 20 м/с

Из-за сильного ветра в МЧС напомнили о факторах опасности. Так, из-за сильного ветра 10 апреля в Беларуси нарушения электроснабжения, есть опасность падения деревьев и обрушений, повреждение кровель. На дорогах может снижаться видимость, вырастет риск ДТП, в целом, увеличивается риск травматизма граждан.