Метробус в Воронеже будет проходить от ВГУ до конца Московского проспекта

Метробус собираются ввести для того, чтобы решить логистические трудности в центральной части Воронежа. Проект для введения магистрального транспорта с высокой провозной способностью и минимальными задержками в пути сейчас на стадии проектирования.
— Необходимо сократить срок по проектированию и определить этапы, которые нужно сделать в ближайшее время, — сказал на совещании глава региона Александр Гусев.
Пока речь идет об одной линии, которую должны проложить от главного корпуса Воронежского госуниверситета до конца Московского проспекта.. На сегодняшний день эта одна из самых оживленных магистралей. По улице Плехановской перевозят 60 тысяч пассажиров в сутки, а на Московском проспекте — 70 тысяч.
Инфраструктура метробуса предполагает скоростное автобусное сообщение по выделенным полосам, которые отделяются барьерными ограждениями от других видов транспорта. С крайних правых полос при этом уберут «выделенки» для общественного транспорта, они будут предназначаться для личных автомобилей.
Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что многострадальный надземный переход на Московском проспекте временно закроют в Воронеже.