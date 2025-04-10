Метробус в Воронеже будет проходить от ВГУ до конца Московского проспекта

Пока речь идет об одной линии, которую должны проложить от главного корпуса Воронежского госуниверситета до конца Московского проспекта.. На сегодняшний день эта одна из самых оживленных магистралей. По улице Плехановской перевозят 60 тысяч пассажиров в сутки, а на Московском проспекте — 70 тысяч.