В Магаданской области закрыли единственную ледовую переправу

Переправа через реку Яна расположена на автодороге Магадан-Балаганное-Талон. Дважды в год ее закрывают: в ноябре паромную, в апреле-начале мая ледовую. К этому периоду власти тщательного готовятся: завозят в села Заречья Тауйск, Балаганное и Талон продукты питания, медикаменты и топливо.