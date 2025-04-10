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В Магаданской области закрыли единственную ледовую переправу

Ледовую переправу через реку Яна закрыли в Магаданской области.

Источник: © РИА Новости

МАГАДАН, 10 апр — РИА Новости. Дорожники в четверг закрыли единственную в Магаданской области ледовую переправу, ведущую в села колымского Заречья до начала летней навигации, сообщает ГУМЧС России по региону.

Переправа через реку Яна расположена на автодороге Магадан-Балаганное-Талон. Дважды в год ее закрывают: в ноябре паромную, в апреле-начале мая ледовую. К этому периоду власти тщательного готовятся: завозят в села Заречья Тауйск, Балаганное и Талон продукты питания, медикаменты и топливо.

«Из-за выхода воды на лед ледовая переправа через реку Яна закрыта до начала навигации. Выезжать на переправу после прекращения ее работы опасно! Высока угроза провала людей и техники под лед», — говорится в сообщении.