Ограничения на посещение лесов до сих пор действуют в 13 районах Беларуси

Ранее в Беларусь пришел циклон «Зион», который принес сильные снегопады, ветер и минусовую температуру. По прогнозам Белгидромета, сегодня в республики также будет прохладно и ветрено. Днем на большей части территории страны пройдет кратковременный и мокрый снег, а дневная температура воздуха может колебаться от −1°С до +5°С.