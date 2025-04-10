Ограничения на посещение лесов до сих пор действуют в 13 районах Беларуси

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Ограничения на посещение лесных массивов действуют в 13 районах Беларуси, свидетельствуют данные интерактивной карты министерства лесного хозяйства республики.
Без ограничений посещать леса можно только в Гомельской области, территория которой на карте лесного ведомства, как и прежде, обозначена зеленым цветом — то есть лесные угодья там полностью открыты для граждан.
В Витебской области ограничения действуют в четырех районах, это Городокский, Полоцкий, Россонский и Шумилинский. В Брестской области районов с ограничениями три — Барановичский, Дрогичинский и Ляховичский.
На Гродненщине тоже три района с ограничениями (Гродненский, Ошмянский и Сморгонский), а в Могилевской — два (Могилевский и Шкловский).
В Минской области почти во всех районах, кроме Столбцовского, лесные массивы полностью открыты.
При введении ограничений в лес заходить можно, однако запрещено въезжать в него на автомобиле. Также нельзя разводить костры и проводить массовые мероприятия — например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Ранее в Беларусь пришел циклон «Зион», который принес сильные снегопады, ветер и минусовую температуру. По прогнозам Белгидромета, сегодня в республики также будет прохладно и ветрено. Днем на большей части территории страны пройдет кратковременный и мокрый снег, а дневная температура воздуха может колебаться от −1°С до +5°С.